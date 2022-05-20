США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян

США заказали у датской компании около 13 миллионов доз вакцины от оспы обезьян

США заказали у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic миллионы доз вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщает Newsweek.

Решение было принято после случая заражения мужчины в штате Массачусетс. Федеральное правительство заключило соглашение о покупке вакцины Jynneos на сумму 119 миллионов долларов. В общей сложности правительство планирует закупить у фирмы 13 миллионов вакцин на сумму 299 миллионов долларов.

Компания заявила, что первоначальные поставки вакцины Jynneos не будут осуществлены до 2023 года, отметив, что все 13 миллионов доз, как ожидается, будут готовы где-то между 2024 и 2025 годами.

Ранее первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Так, в австралийской провинции Новый Южный Уэльс вероятный случай оспы выявлен у недавно вернувшегося путешественника из Европы. Два первых случая заражения обезьяньей оспой подтвердили и в Квебеке.

Также первые случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.