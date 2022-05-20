Китай нарастил закупки российской нефти по низким ценам

Китай увеличил закупки дешевой российской нефти

Импорт российской нефти в КНР в мае подскочит до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки — в первом квартале его объем в среднем был равен 750 тысячам баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные Vortexa Analytics. На фоне отказа западных покупателей от российской нефти после начала специальной военной операции, Китай наращивает закупки по более низким ценам.

В начале марта Китай стал покупать меньше российского топлива, опасаясь санкций со стороны Запада, однако сейчас нефтяные гиганты страны решили увеличить импорт. В рамках межгосударственных сделок, Китай дополнительно получает 800 тысяч баррелей в сутки. Согласно оценке Vortexa Analytics, в сумме импорт нефти в мае составит 2 миллиона баррелей в сутки, что покроет 15 процентов спроса в КНР.

Россия предлагает более дешевую нефть, чем ее конкуренты — по словам трейдеров, спотовая разница по сравнению с ценой до начала украинского конфликта составляет около 29 долларов за баррель. Выгодные условия закупок облегчают китайским компаниям работу в условиях замедления экономики.

8 марта США отказались от импорта российской нефти и других энергоносителей на фоне кризиса на Украине. Параллельно Европа готовится ввести эмбарго на российскую нефть, а также запретить своим судоходным компаниям перевозить ее. ЕС ведет внутренние переговоры об этой мере — некоторые государства не готовы перестать сотрудничать с Россией. В частности, озабоченность влиянием запрета на перевозки на свою экономику выразили Греция, Мальта и Кипр.

Ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов допустил, что нефть может подорожать до 150 долларов за баррель в случае введения эмбарго на поставки из России. Он также отметил, что в нынешних условиях делать прогнозы сложнее из-за «неконструктивного поведения» политиков Запада.