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Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

Российский полузащитник Денис Черышев объявил об уходе из Валенсии

Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Дмитрий Черышев объявил об уходе из испанского клуба. Пост доступен в социальных сетях спортсмена.

31-летний Черышев поблагодарил футболистов и сотрудников испанского клуба, а также болельщиков за поддержку. «Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог», — добавил он, прощаясь с «Валенсией».

Таким образом, Черышев подтвердил информацию от испанского AS. 18 мая на сайте издания сообщили, что российский полузащитник провел прощальный ужин с партнерами по команде.

Черышев начал профессиональную карьеру в Испании. На правах аренды воспитанник мадридского «Реала» выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».

Николай Костюков
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