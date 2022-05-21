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Спорт

Медведев рассказал о восстановлении после операции

Медеведев заявил, что чувствует себя хорошо после операции и готов к «Ролан Гаррос»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о восстановлении после операции и готовности к «Ролан Гаррос». Его слова приводятся на сайте турнира.

Спортсмен поделился, что искал подходящий момент, чтобы поправить здоровье. «Надо не заходить слишком далеко, играя с травмой, потому что иначе восстановление может занять больше времени, а последствия могут быть более серьезными. Поэтому я рад, что вернулся, потому что слышал, что возвращение к игре при такой травме может занять в среднем шесть недель, но, возможно, и больше. Я уложился в четыре недели», — добавил он.

Медведев отметил, что чувствует себя хорошо и готов сыграть пятисетовые матчи на Открытом чемпионате Франции-2022.

Ранее Медведев заявил, что не считает себя фаворитом «Ролан Гаррос». «Но я действительно хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, я могу быть опасен», — сказал он.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.

Дарья Коршунова
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