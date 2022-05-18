Медведев оценил готовность к «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом «Ролан Гаррос», но может быть опасен

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о готовности к «Ролан Гаррос»-2022. Его слова передает Ubitennis.

Спортсмен заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего турнира. «Но я действительно хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, я могу быть опасен», — поделился он.

Ранее форму Медведева перед Открытым чемпионатом Франции 2022 года оценил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. «Медведев сможет подойти к "Ролан Гаррос" в хорошей форме», — поделился он.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт в 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.