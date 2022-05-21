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Спорт

Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами

Вяльбе рассказала о разделении иностранных коллег на два лагеря после отстранения россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами после отстранения россиян. Ее слова передает RT.

«Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», — поделилась она. Вяльбе добавила, что все станет более понятным после конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором она будет присутствовать.

Ранее шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон нашла оправдание отстранению россиян от международных турниров. «Их жаль в человеческом и спортивном плане, но в то же время это может быть способом мира повлиять на происходящее. Это единственный способ повлиять на Россию», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что российские спортсмены страдают от отстранения, но это приведет к лучшим последствиям.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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