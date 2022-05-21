Вяльбе заявила, что подавать иски в CAS из-за отстранения спортсменов нецелесообразно

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила отказ от подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее слова приводит RT.

«После всех этих консультаций [с юристами] мы решили, что подавать иски в нынешней ситуации нецелесообразно. Не выиграем», — заявила она. Специалист подчеркнула, что российских лыжников отстранили не до конца года, а до конца сезона. Вяльбе также отметила уклончивую формулировку организаторов о том, что решение было принято для обеспечения безопасности спортсменов.

Ранее Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами после отстранения россиян. «Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», — поделилась она. Вяльбе добавила, что все станет более понятным после конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором она будет присутствовать.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.