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Вяльбе объяснила отказ от подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд

Вяльбе заявила, что подавать иски в CAS из-за отстранения спортсменов нецелесообразно

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила отказ от подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее слова приводит RT.

«После всех этих консультаций [с юристами] мы решили, что подавать иски в нынешней ситуации нецелесообразно. Не выиграем», — заявила она. Специалист подчеркнула, что российских лыжников отстранили не до конца года, а до конца сезона. Вяльбе также отметила уклончивую формулировку организаторов о том, что решение было принято для обеспечения безопасности спортсменов.

Ранее Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами после отстранения россиян. «Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», — поделилась она. Вяльбе добавила, что все станет более понятным после конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором она будет присутствовать.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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