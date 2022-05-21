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Спорт

Фергюсон обратился к Нурмагомедову и назвал его толстяком

Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову фразой «толстяк, сможешь сделать 77 кг?!»

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Он опубликовал пост в Twitter.

«Эй, толстяк, сможешь сделать 77 килограммов?!» — такой фразой подписал пост Фергюсон. Такой вес является максимальным для полусреднего дивизиона. При этом оба бойца участвовали в поединках в легком весе до 70 килограммов.

Ранее Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

18 мая Нурмагомедов заявил, что положительно оценил предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где известные бойцы должны тренировать конкурирующие команды спортсменов. Россиянин призвал американца обсудить идею с руководством UFC.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках поединка в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. Нурмагомедов покинул промоушен после третьей защиты титула чемпиона организации в легком весе в 2020 году.

Дарья Коршунова
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