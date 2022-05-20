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Спорт

Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом

Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим в уклонении от настоящего боя

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отметился выпадом в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова. Пост доступен в социальных сетях американца.

38-летний Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее 18 мая Нурмагомедов заявил, что положительно оценил предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где известные бойцы должны тренировать конкурирующие команды спортсменов. Россиянин призвал американца обудить идею с руководством UFC.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках поединка в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. В частности, американец должен был подраться с россиянином за титул чемпиона промоушена весной 2020-го.

Николай Костюков
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