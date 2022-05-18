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Спорт

Нурмагомедов ответил на предолжение Фергюсона

Нурмагомедов назвал идею об участии в The Ultimate Fighter с Фергюсоном хорошей идеей

Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение американца Тони Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Заявление спортсмена доступно в социальных сетях.

33-летний Нурмагомедов назвал идею Фергюсона хорошей и попросил американца связаться с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), под эгидой которого и выпускается The Ultimate Fighter. Россиянин намекнул, что также может предложить Фергюсону проект на платформе его организации Eagle FC.

Ранее 38-летний Фергюсон предложил Нурмагомедову стать тренерами в реалити-шоу. Американец подчеркнул, что испытывает уважение к бывшему чемпиону UFC и готов пожать ему руку.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках поединка в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. В частности, американец должен был подраться с россиянином за титул чемпиона промоушена весной 2020-го.

В рамкахThe Ultimate Fighter соревнуются две команды бойцов, каждую из которых возглавляет звезда UFC.

Николай Костюков
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