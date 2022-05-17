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Фергюсон обратился с предложением к Нурмагомедову

Боец MMA Фергюсон предложил Нурмагомедову стать тренерами на шоу The Ultimate Fighter

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в интервью YouTube-каналу The MMA Hour обратился с предложением к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмен вспомнил, что отец Нурмагомедова называл американца конкурентом сына. В связи с этим Фергюсон предложил россиянину вместе стать тренерами на реалити-шоу The Ultimate Fighter. «Лучший выиграет со своей командой. Я гарантирую, мой тренинг будет намного лучше твоего, Хабиб. У меня достаточно уважения, чтобы пожать этому человеку руку и сыграть в ​​игру», — заявил он.

14 декабря прошлого года менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз предложил Фергюсону провести борцовскую схватку с Нурмагомедовым. Менеджер россиянина подчеркнул, что обращается к американцу всерьез.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках поединка в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. В частности, американец должен был подраться с россиянином за титул чемпиона промоушена весной 2020-го.

Анастасия Борисова
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