Делегация Китая покинула зал после выступления Зеленского в Давосе

Китайская делегация покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе

Китайская делегация не присоединилась к овациям после выступления украинского лидера Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе и вскоре покинула зал. Об этом сообщил член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол, пишет РИА Новости.

В эфире телеканала CNN сенатор показал фотографию, на которой запечатлена сидящая делегация из Китая в окружении аплодирующих людей. По словам Маккола, китайские дипломаты были единственными из всех присутствующих, кто воздержался от оваций после выступления Зеленского.

Исходя из этого можно сделать вывод, считает Маккол, что делегация послала сигнал о том, что они «не поддерживают Украину и Зеленского».

В ходе выступления в Давосе Зеленский вновь призвал страны присоединиться к восстановлению Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, а также полностью блокировать банки и IT-сектора России, вывести из страны бизнес.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопреки действию множества санкций российская экономика достойно выдерживает удар. Он подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».