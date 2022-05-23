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Бортпроводник известного лоукостера напился с пассажиром и пошел под суд

Член экипажа авиакомпании Ryanair выпил виски с пассажиром на рейсе

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Бортпроводник известного лоукостера Ryanair пойдет под суд за распитие алкогольных напитков с пассажиром во время рейса. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, во время полета из Польши в Англию один из пассажиров попросил у члена экипажа Сэма Томпсона алкоголь. Он принес напиток и сам начал пить виски. Поведение бортпроводника шокировало пассажира, и он решил рассказать о происходящем пилоту. «Работник авиалайнера был явно нетрезв и выглядел так, будто пил не только во время полета», — поделился он.

После прибытия в аэропорт Станстед самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, которые арестовали нарушителя. На кадрах, переданных полиции, представитель авиакомпании сидит возле запасного выхода из самолета и пытается выпить вино из маленькой бутылки. При этом мужчина смеется и просит никому не показывать это видео.

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Отмечается, что экипажу Ryanair запрещено употреблять алкоголь за восемь часов до полета и во время него. Этический кодекс компании гласит, что «нахождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения во время выполнения служебных обязанностей» влечет за собой дисциплинарное взыскание.

Ранее в мае стюардесса, проработавшая в авиакомпании China Southern Airlines около 15 лет, лишилась работы после того, как сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета. Бортпроводница по фамилии Го поделилась интимной фотографией в социальной сети WeChat с целью прорекламировать бренд нижнего белья и была уволена за нарушение правил поведения и оказание негативного влияния на имидж авиакомпании.

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Татьяна Карпова
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