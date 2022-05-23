Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции

Пушков заявил, что Эрдоган вряд ли уступит в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Некоторые страны НАТО называют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двойным агентом и плохим союзником из-за его позиции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс, однако турецкий лидер вряд ли уступит в этом вопросе. Вероятность конфликта НАТО и Анкары оценил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Турция неизмеримо важнее для НАТО, чем та же Швеция: острый и демонстративный конфликт с Анкарой не в интересах сплоченности альянса. И, наконец, есть в таких призывах из высокомерных стран-лидеров альянса нечто колониальное: наказать непослушного члена НАТО, частично расположенного в Азии», — заявил сенатор.

Это может не понравится Турции, особенно с ее сегодняшним стилем ведения политики, заключил Пушков.

Ранее Эрдоган заявил, что страна ожидает, что вместо бесполезных и голословных заявлений НАТО будет оказывать содействие Анкаре для устранения ее обеспокоенности в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

19 мая власти Турции сообщили НАТО о намерении сказать нет вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Среди них указана экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые Анкара считает террористическими организациями.