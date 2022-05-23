Гретцки восхитился российским вратарем клуба НХЛ

Гретцки назвал игру российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина нереальной

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки восхитился игрой российского вратаря клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Он опубликовал пост с голкипером в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хорошая победа и отличная вратарская игра. Приятно было поздороваться», — подписал Гретцки фото с российским хоккеистом. Он назвал игру Шестеркина нереальной.

23 мая «Рейнджерс» со счетом 3:1 обыграли «Каролину Харрикейнс» в четвертьфинальном матче плей-офф НХЛ и сократили отставание в серии до 2-1. Отразивший 43 броска Шестеркин был признан первой звездой встречи.

Ранее Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Он поборется за трофей с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэтьюзом и форвардом «Эдмонтон Ойлерc» Коннором Макдэвидом.

Также россиянин является претендентом на приз лучшему вратарю сезона. Он поспорит за звание с Юусе Саросом из «Нэшвилл Предаторс» и Якобом Маркстремом из «Калгари Флэймс».