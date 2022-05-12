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Спорт

Россиянин вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Хоккеист Игорь Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Спортсмен поборется за трофей с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэтьюзом и форвардом «Эдмонтон Ойлерc» Коннором Макдэвидом. Победитель будет объявлен во время проведения финала конференций плей-офф или финала Кубка Стэнли.

9 мая Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона. Он занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата.

Шестеркин в регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.

Анастасия Борисова
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