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АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму бизнесмена из США

АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму бизнесмена из США Тодда Боэли

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило сделку по продаже лондонского «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом сообщает ESPN.

Сумма сделки составит 5,33 миллиарда долларов. После одобрения со стороны АПЛ вопрос продажи «Челси» рассмотрят на правительственном уровне.

7 мая Боэли назвали предполагаемым покупателем лондонского клуба. Тогда же сообщалось, что стороны согласовали сделку.

В феврале российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Решение предпринимателя продиктовано тем, что Абрамович попал под санкции британского правительства, а на его активы был наложен арест.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2005-м клуб впервые в истории выиграл золото Английской премьер-лиги.

Николай Костюков
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