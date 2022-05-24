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Медведев оценил санкции в отношении Уимблдона после отстранения россиян

Теннисист Даниил Медведев назвал решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков логичным

Фото: IMAGO / HMB Media / Antonio Borga / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев оценил решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) о лишении Уимблдона рейтинговых очков в ответ на отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на AFP.

26-летний Медведев назвал санкции в отношении турнира логичными, чего не смог сказать о действиях организаторов Уимблдона. «Позиция ассоциации является более последовательной», — подытожил россиянин.

Ранее 24 мая с поддержкой мер, принятых ATP, выступил сербский теннисист Новак Джокович. «Организаторы Уимблдона даже не попытались найти какие-то точки соприкосновения и прийти к компромиссному решению», — подчеркнул спортсмен.

20 мая стало известно, что ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. Причиной этого шага стало отстранение российских и белорусских спортсменов, которое организации встретили критикой и осуждением.

Николай Костюков
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