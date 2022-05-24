Джокович поддержал санкции к Уимблдону в ответ на отстранение россиян

Новак Джокович заявил, что у организаторов Уимблдона была альтернатива отстранению россиян

Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал решение лишить Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение российских и белорусских теннисистов. Его слова приводит Tennismajors.com.

«Я рад, что игроки показали "Большому шлему": совершена ошибка и наступят последствия. Организаторы Уимблдона даже не попытались найти какие-то точки соприкосновения и прийти к компромиссному решению», — заявил спортсмен. По его словам, у Уимблдона была альтернатива отстранению россиян. При этом Джокович посчитал, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) могла найти компромиссный вариант по очкам, заморозив прошлогодние результаты.

20 мая стало известно, что ATP, а затем и Женская теннисная ассоциация (WTA), решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. Они подчеркнули, что сохранят свою позицию.