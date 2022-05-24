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В США оценили российские беспилотники

19FortyFive оценило улучшенную версию российского беспилотника «Охотник»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» получил улучшения, которые позволяют снизить радиолокационную заметность аппарата. Обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп оценил возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».

Отмечается, что беспилотник может получить внутренние отсеки для вооружения. Также на роликах, которые демонстрируют «Охотник», можно заметить камеры и радары беспилотника. «Охотник» может стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

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В декабре 2021 года в России прошла выкатка «Охотника» с плоским соплом. Автор материала отмечает, что новое сопло позволит снизить заметность «Охотника». «У российской оборонной промышленности, похоже, нет проблем с техническими ноу-хау, необходимыми для решения проблем со скрытностью и другими возможностями С-70», — резюмирует издание.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск тяжелых беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять беспилотниками «Охотник».

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Даниил Иринин
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