В США оценили российские беспилотники

19FortyFive оценило улучшенную версию российского беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» получил улучшения, которые позволяют снизить радиолокационную заметность аппарата. Обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп оценил возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».

Отмечается, что беспилотник может получить внутренние отсеки для вооружения. Также на роликах, которые демонстрируют «Охотник», можно заметить камеры и радары беспилотника. «Охотник» может стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

В декабре 2021 года в России прошла выкатка «Охотника» с плоским соплом. Автор материала отмечает, что новое сопло позволит снизить заметность «Охотника». «У российской оборонной промышленности, похоже, нет проблем с техническими ноу-хау, необходимыми для решения проблем со скрытностью и другими возможностями С-70», — резюмирует издание.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск тяжелых беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять беспилотниками «Охотник».