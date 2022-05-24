Сотрудники ФСБ ликвидировали канал финансирования террористов

В Хабаровске 26-летнего иностранца осудили на восемь лет за финансирование терроризма

Сотрудники ФСБ ликвидировали канал финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

26-летнего иностранца, который переводил деньги на счета террористов, осудили на восемь лет. Два года из них он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Его четверым знакомым в возрасте от 20 до 29 лет, мигрантам из Центральной Азии, которые знали обо всем, но по «идеологическим мотивам» не сообщали о деятельности соотечественника в полицию, назначили штрафы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии ФСБ возбудила дело в отношении 35-летнего мужчины за перевод денег террористу. По данным ФСБ, в период с мая 2014 года по июнь 2019 мужчина через посредников перечислил по системе быстрых платежей восемь тысяч долларов и 81 тысячу рублей родственнику, который находился на территории одной из стран Ближнего Востока и был боевиком запрещенной в России международной террористической организации «Исламская партия Туркестана».