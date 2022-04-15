Жителя Мордовии отправили в СИЗО за финансирование терроризма

В Мордовии ФСБ возбудила дело в отношении 35-летнего мужчины за перевод денег террористу

В Мордовии в отношении 35-летнего жителя возбудили дело за финансирование террористической деятельности. Об этом в пятницу, 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, в период с мая 2014 года по июнь 2019 мужчина через посредников перечислил по системе быстрых платежей 8 тысяч долларов и 81 тысячу рублей родственнику, который находился на территории одной из стран Ближнего Востока и был боевиком запрещенной в России международной террористической организации «Исламская партия Туркестана».

На время следствия его отправили в СИЗО.

11 апреля сообщалось, что в Забайкалье двоих местных жителей отправили в колонию за переводы денег террористам в Сирии.