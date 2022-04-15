Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Жителя Мордовии отправили в СИЗО за финансирование терроризма

В Мордовии ФСБ возбудила дело в отношении 35-летнего мужчины за перевод денег террористу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Мордовии в отношении 35-летнего жителя возбудили дело за финансирование террористической деятельности. Об этом в пятницу, 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, в период с мая 2014 года по июнь 2019 мужчина через посредников перечислил по системе быстрых платежей 8 тысяч долларов и 81 тысячу рублей родственнику, который находился на территории одной из стран Ближнего Востока и был боевиком запрещенной в России международной террористической организации «Исламская партия Туркестана».

На время следствия его отправили в СИЗО.

11 апреля сообщалось, что в Забайкалье двоих местных жителей отправили в колонию за переводы денег террористам в Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»
Российский олигарх покинул совет директоров своей компании из-за санкций
Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой
В России заблокировали сайт радиостанции RFI
СКР сообщил о присутствии наемников из Франции в рядах украинских войск
Роднина назвала убогим спорт без россиян
Армия Израиля за день убила шесть палестинцев
Российскому танку Т-80 удалось выдержать попадание нескольких ракет ВСУ
В поведении Байдена увидели возможную опасность
Космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.