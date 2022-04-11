Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двоих россиян отправили в колонию за переводы денег террористам

В Забайкалье двоих местных жителей осудили за переводы денег террористам в Сирии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд приговорил двоих пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в начале 2021 года молодые люди 1998 года рождения присягнули на верность террористам в Сирии, после чего 40 раз переводили боевикам деньги, используя электронные платежные системы. Также они регулярно пользовались религиозно-экстремистскими сайтами и публиковали в соцсетях медиафайлы с пропагандой и оправданиями деятельности террористических организаций. В 2021 году они собирались поехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях, однако в Москве их задержали сотрудники ФСБ.

1 апреля сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали десять пособников «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка, запрещенная по решению Верховного суда России в 2020 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Перечислены последствия объявления Западом технического дефолта России
Макрону предсказали трудности во втором туре выборов президента Франции
Медведев назвал неожиданное последствие отказа Европы от российского газа
Названы пять тревожных симптомов приближения болезни Альцгеймера
В России выявили 11 855 случаев коронавируса
Названы сроки возращения «Казачка» в Россию
«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора
Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже
Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.