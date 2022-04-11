Двоих россиян отправили в колонию за переводы денег террористам

В Забайкалье двоих местных жителей осудили за переводы денег террористам в Сирии

Первый Восточный окружной военный суд приговорил двоих пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в начале 2021 года молодые люди 1998 года рождения присягнули на верность террористам в Сирии, после чего 40 раз переводили боевикам деньги, используя электронные платежные системы. Также они регулярно пользовались религиозно-экстремистскими сайтами и публиковали в соцсетях медиафайлы с пропагандой и оправданиями деятельности террористических организаций. В 2021 году они собирались поехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях, однако в Москве их задержали сотрудники ФСБ.

1 апреля сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали десять пособников «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка, запрещенная по решению Верховного суда России в 2020 году.