В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ

Депутат Госдумы Хинштейн заявил о «медиагеноциде» в отношении российских СМИ

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, IT и СМИ Александр Хинштейн заявил о «медиагеноциде» в отношении российских СМИ со стороны Запада. Об этом он сообщил во время выступления на форуме «Новые смыслы новой реальности», фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Мы присутствуем совершенно очевидно при первом этапе такого активного медиагеноцида», — сказал Хинштейн. При этом, по мнению депутата, информационная война против России может перейти «в гораздо более горячую и активную фазу», когда спецоперация на Украине завершится.

Ранее сообщалось, что с обвинением стран Запада в «медиагеноциде» российских СМИ выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что на Западе продолжают уничтожаться последние признаки информационного присутствия России.

2 марта Евросоюз (ЕС) запретил трансляцию и распространение в Европе контента российских СМИ — телеканала RT и радиостанции Sputnik. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран объединения. Кроме того, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, заблокировал аккаунты многих российских СМИ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее основными целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).