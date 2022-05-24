Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ

Депутат Госдумы Хинштейн заявил о «медиагеноциде» в отношении российских СМИ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, IT и СМИ Александр Хинштейн заявил о «медиагеноциде» в отношении российских СМИ со стороны Запада. Об этом он сообщил во время выступления на форуме «Новые смыслы новой реальности», фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Мы присутствуем совершенно очевидно при первом этапе такого активного медиагеноцида», — сказал Хинштейн. При этом, по мнению депутата, информационная война против России может перейти «в гораздо более горячую и активную фазу», когда спецоперация на Украине завершится.

Ранее сообщалось, что с обвинением стран Запада в «медиагеноциде» российских СМИ выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что на Западе продолжают уничтожаться последние признаки информационного присутствия России.

2 марта Евросоюз (ЕС) запретил трансляцию и распространение в Европе контента российских СМИ — телеканала RT и радиостанции Sputnik. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран объединения. Кроме того, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, заблокировал аккаунты многих российских СМИ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее основными целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.