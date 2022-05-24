Кремль прокомментировал итальянский план урегулирования ситуации на Украине

Песков заявил об отсутствии в Кремле итальянского плана по урегулированию на Украине

В Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля также выразил надежду, что план Рима по дипломатическим каналам будет доведен до Москвы, после чего с ним можно будет ознакомиться.

Италия передала план России в ООН 19 мая. Согласно документу, на первом этапе предлагается добиться прекращения огня. В дальнейшем планируется проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав Евросоюза, а также решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.

Позднее МИД России сообщил, что получил от Италии предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что после их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, хотя сам план пока с Римом не обсуждается.