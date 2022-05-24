Колесникову включили в список террористов

КГБ Белоруссии включил Марию Колесникову и Максима Знака в перечень террористов

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает издание Zerkalo.io (9 марта его заблокировал Роскомнадзор).

23 мая в перечень добавили 15 человек. Все они были осуждены белорусскими судами, в основном по статье «Массовые беспорядки», и отбывают наказание. Среди попавших в список есть доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Антонина Коновалова.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. За два месяца до голосования банкир был арестован. Позже его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов и приговорили к 14 годам тюрьмы.

В сентябре 2021 года Колесникова и Знак получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку является невиновной.