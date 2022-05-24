Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оксана Селехметьева
Сегодня
18:30 (Мск)
Кая Юван
Ролан Гаррос (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Рома
Завтра
22:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

В РПЛ смягчат лимит на легионеров

В РПЛ увеличат разрешенное количество легионеров в заявке на сезон до 13 футболистов
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) смягчат лимит на легионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об увеличении разрешенного лимита на иностранных игроков в российском чемпионате. Новые ограничения вступят в силу с сезона-2022/2023.

Теперь клубы РПЛ могут заявить до 13 иностранных футболистов при появлении на поле восьми легионеров одновременно. До этого в заявке могло быть до восьми игроков с гражданством стран, не входящих в Евразийское экономическое сообщество, а ограничение по количеству иностранцев на поле не действовало.

В ноябре 2021-го в руководстве РПЛ допустили изменения лимита на легионеров. Тогда сообщалось, что ограничения будут смягчаться, чтобы обеспечить конкуренцию для доморощенных футболистов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене
Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки России
Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за Украины
США раскрыли срок готовности гиперзвуковой системы ПРО
Россияне изменили предпочтения в путешествиях на фоне закрытых аэропортов
«Яндекс» запустил сервис доставки в Латинской Америке
Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи
Ветеран спецназа США назвал бои на Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.