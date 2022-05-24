В РПЛ смягчат лимит на легионеров

В РПЛ увеличат разрешенное количество легионеров в заявке на сезон до 13 футболистов

В Российской премьер-лиге (РПЛ) смягчат лимит на легионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об увеличении разрешенного лимита на иностранных игроков в российском чемпионате. Новые ограничения вступят в силу с сезона-2022/2023.

Теперь клубы РПЛ могут заявить до 13 иностранных футболистов при появлении на поле восьми легионеров одновременно. До этого в заявке могло быть до восьми игроков с гражданством стран, не входящих в Евразийское экономическое сообщество, а ограничение по количеству иностранцев на поле не действовало.

В ноябре 2021-го в руководстве РПЛ допустили изменения лимита на легионеров. Тогда сообщалось, что ограничения будут смягчаться, чтобы обеспечить конкуренцию для доморощенных футболистов.