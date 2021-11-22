Новый президент РПЛ анонсировал изменение лимита на легионеров

Хачатурянц после избрания на пост президента РПЛ заявил, что лимит на легионеров изменится

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен измениться. Такой анонс в интервью «Чемпионат.com» сделал новый президент организации Ашот Хачатурянц.

По его словам, этот вопрос давно беспокоит клубы. «На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков», — добавил Хачатурянц.

По словам главы РПЛ, речь не идет о полной отмене лимита. При этом возможно увеличение допустимого числа легионеров в заявке на сезон. Хачатурянц отметил, что решение будет принято после согласования с клубами.

Хачатурянц был избран президентом РПЛ ранее в понедельник, 22 ноября. Он был единственным кандидатом на этот пост.

10 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что отечественных футболистов не было на Олимпиаде с 1988 года. Он заявил, что отмена лимита на легионеров пагубно скажется на результатах национальной команды. В настоящее время в РПЛ действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке по схеме «8 плюс 17» (8 легионеров и 17 россиян).

