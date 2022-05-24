Оценен масштаб проблемы недолива бензина в России

Президент Независимого топливного союза Баженов счел проблему недолива бензина надуманной

Проблему недолива бензина на автомобильных заправочных станциях (АЗС) России нельзя назвать масштабной, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что речь идет о частных случаях, которые зависят от разных факторов.

Проблема недолива

«Проблема не распространенная, она, скорее, в голове. Недолив — это такой же недовес. Мы же не контролируем пачки молока, например. Есть стандартная процедура, колонки проходят обязательную аттестацию на заправках. Все везде доливают, скорее, это субъективные ощущения и информационный шум создают впечатление, что проблема носит массовый характер. В свое время тема активно раскачивалась Росстандартом, потому что ведомство натягивало на себя дополнительные полномочия», — объяснил специалист.

По его мнению, владельцам АЗС невыгодно умышленно идти на нарушения и заливать клиентам меньше бензина. Если такое и происходит, то это частные случаи, считает Павел Баженов.

Заправка — это не просто поторговал здесь и убежал. Это объект, который стоит на одном месте и ориентирован на определенную аудиторию, здесь имидж очень важен. Собственники дорожат своей репутацией и порой торгуют себе в убыток, чтобы не растерять клиентов Павел Баженов президент Независимого топливного союза

«К недоливам надо относиться как к частным случаям, причин тут может быть масса — от технических проблем до человеческого фактора. Бояться этого не надо, это не массовая проблема, а локальные случаи. Учитывая норму погрешности 0,5 процента на десять литров, это сущие граммы», — отметил президент Независимого топливного союза.

Как выявить недолив

По словам специалиста, во время заправки автомобиля без профессионального оборудования невозможно понять, сколько топлива залито в бак.

«Колонки проверяются мерником, нужны специальные измерительные средства. В баке автомобиля все измерения непоказательные по той простой причине, что бензин имеет переменную плотность в зависимости от температуры. Субъективно из-за разницы температур может показаться, что объем не тот, но при этом все будет правильно», — объяснил Павел Баженов.

При сомнениях в честности АЗС следует обратиться в Роспотребназдор и Росстандарт. Также необходимо провести независимую экспертизу и подать иск в суд, заключил специалист.

Ранее стало известно, что биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений этого сезона впервые с 2016 года.

