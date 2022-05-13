Европа столкнулась с нехваткой бензина

Российский экспорт нафты упал в апреле до 333 тысяч баррелей в день

Экспорт нафты (тяжелый бензин) из России, крупнейшего в мире поставщика, сократился до многолетнего минимума. Нефтепродукт используется для производства товаров от топлива до пластмассы, пишет Bloomberg. Все это приводит к нехватке бензина в Европе.

Российский экспорт нафты упал в апреле примерно до 333 тысяч баррелей в день. Это самый низкий показатель по крайней мере с начала 2016 года. Теперь, когда приближается автомобильный сезон и нефтехимические заводы возвращаются с технического обслуживания, регион столкнулся с ростом спроса на топливо.

Чтобы заменить российские поставки, покупатели могут обратиться к США, Алжиру, Норвегии и другим поставщикам, уверены эксперты. Водителям в США, где цены на бензин достигли рекордно высокого уровня, также потребуется больше топлива из Европы, что еще больше сузит рынок, отмечает издание.

В начале мае цены на бензин в США вновь побили рекорды, установив новый исторический максимум. Стоимость топлива поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра). Ранее в марте президент страны Джо Байден обвинил в рекордном росте цен на топливо российские власти.