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В Москве захотели продавать алкоголь на заправках

«Ъ»: пивоваренная компания AB InBev Efes попросила власти Москвы о продаже алкоголя на АЗС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пивоваренная компания AB InBev Efes (владеет брендами Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское») попросила московские власти снять до конца года запрет на продажу на автомобильных заправках алкоголя крепостью не выше 16,5 процента, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующая инициатива изложена в письме президента компании Ораза Дурдыева от 13 мая. Опыт Москвы, считает он, может повлиять на распространение практики во всех регионах. С разрешением на продажи продукции пивовары хотят получить дополнительную поддержку для бизнеса в сложных условиях: у отрасли уже возникли проблемы с поставками сырья, материалов и продукции, а по итогам года объем пивного рынка может сократиться в пределах пяти процентов.

Однако инициативу в существующей форме поддерживают не все: так, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что дополнительные послабления в торговле слабоалкогольными напитками в конкретном субъекте обеспечат необоснованные преимущества работающим там участникам рынка. Кроме того, вопрос продажи пива на АЗС неоднозначен на фоне борьбы с употреблением алкоголя за рулем, полагает он.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства об отмене запрета на продажу алкоголя в летних или сезонных кафе. В документе отмечается, что в качестве эксперимента по 31 декабря 2022 года снимается запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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Платон Щукин
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