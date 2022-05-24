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Десятки тысяч евро обнаружили при обыске у родственников Додона

Конверт с 10 тысячами евро обнаружили при обыске по делу экс-президента Молдавии Додона

Фото: deschide.md

Десятки тысяч евро и около полумиллиона леев (более 1,5 миллиона рублей) обнаружили при обыске у родственников бывшего президента Молдавии Игоря Додона, который подозревается в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает Deschide.md.

В доме родителей Додона найден конверт с 10 тысячами евро с надписью «Для ПСРМ» — «Партии социалистов Республики Молдова», которую раньше возглавлял политик. Также был обнаружен набор шахмат, который экс-президенту подарил бывший глава «Молдтелекома», бывший замминистра экономики Виталий Юрку. Он подозревается в незаконном обогащении и проживает в Румынии. У шурина Додона прокуратура обнаружила множество банкнот номиналом 100 евро. Прокуратуре предстоит установить источник денег.

24 мая генпрокуратура Молдавии сообщила, что бывший президент подозревается по статья «Предательство родины», «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации». Появилась информация о задержании Додона, однако правоохранительные органы опровергли это.

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София Сарджвеладзе
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