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Бывшего президента Молдавии задержали

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Отмечается, что правоохранители приняли решение о задержании экс-главы республики на 72 часа.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии совместно со Службой информации и безопасности начала проводить обыски в доме Додона. Политика подозревают в предательстве родины, пассивной коррупции, незаконном обогащении и получении взятки.

До этого Генеральная прокуратура республики возбудила против экс-президента уголовное дело из-за видеозаписей, обнародованных летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На них была заснята встреча бывшего молдавского лидера с экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года, во время которой последний передал Додону пакет с, предположительно, крупной суммой денег.

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Алевтина Запольская
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