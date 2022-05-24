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Заявление Байдена о помощи Тайваню сочли способной привести к войне ошибкой

The Telegraph назвала заявление Байдена о помощи Тайваню опасной ошибкой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности страны воевать с Китаем на стороне Тайваня посчитали опасным. Такое мнение выразили обозреватели британской газеты The Telegraph.

Таким образом они прокомментировали обещание американского лидера защитить Тайвань военными средствами в случае нападения Китая. «Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал Байден в ходе пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. В то же время авторы статьи обратили внимание, что Соединенные Штаты «никогда не брали на себя таких обязательств». Они также отметили, что любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса.

Это не первое заявление Байдена, которое можно воспринять неоднозначно. В марте американский лидер высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Свою речь он завершил словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». Позднее глава Белого дома опроверг свои слова о призывах к смене власти в России. Авторы материала подчеркнули, что смута, которую сеет Байден, крайне опасна.

Ранее МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу. В то же время аналитики выдвинули три теории относительно смысла слов американского лидера.

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Ксения Назарова
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