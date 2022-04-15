Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Представитель МИД КНР Лицзянь потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Вашингтон должен прекратить все официальные контакты с Тайбэем. Такое требование на брифинге в пятницу озвучил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность», — сказал он.

Дипломат отметил, что визит американских конгрессменов на Тайвань противоречат принципу «одного Китая» и трем китайско-американским совместным коммюнике.

Материалы по теме:
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом в Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

В ответ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня. Для проведения учений НОАК направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом
В России резко упал спрос на пиарщиков
Бывшая уборщица заработала 53 миллиона рублей и потратила их за один день
Врачи раскрыли опасность кистей для макияжа
Отелям Египта предложили принимать оплату в рублях
В России выявили 11 432 случая коронавируса
Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия
Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию
В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы
Французский футболист описал Головина двумя словами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.