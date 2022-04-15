Китай потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Представитель МИД КНР Лицзянь потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем

Вашингтон должен прекратить все официальные контакты с Тайбэем. Такое требование на брифинге в пятницу озвучил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность», — сказал он.

Дипломат отметил, что визит американских конгрессменов на Тайвань противоречат принципу «одного Китая» и трем китайско-американским совместным коммюнике.

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом в Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

В ответ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня. Для проведения учений НОАК направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.