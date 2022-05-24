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Назван формат РПЛ на следующий сезон

РФС отклонил предложение РПЛ о расширении лиги с 16 до 18 команд

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении числа участников чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации источника, никаких изменений по количеству клубов в элитном дивизионе не планируется. В следующем сезоне РПЛ пройдет в действующем формате в два круга с участием 16 клубов. Состав участников РПЛ следующего сезона будет определен по итогам стыковых матчей между командами элитного девизиона и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые пройдут 25 мая и 28 мая. «СКА Хабаровск» встречается с подмосковными «Химками», а «Уфа» — с «Оренбургом».

19 мая бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал условие, при котором может состояться расширение РПЛ. 75-летний экс-тренер посчитал, что клубы должны предоставить финансовые гарантии на сезон.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

Анастасия Борисова
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