Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций

Экспорт российской сырой нефти по морю с 14 по 20 мая упал всего на 3% вопреки санкциям

Экспорт российской сырой нефти по морю не пострадал от вступления в силу новых санкций ЕС, запрещающих вести дела с энергетическими госкомпаниями страны, пишет Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов и отчетов судовых агентов. С 14 по 20 мая из российских экспортных терминалов отбыло 32 танкера с 24 миллионами баррелей нефти. Общий объем поставок составил 3,44 миллиона баррелей в день — всего на 3 процента меньше, чем неделей ранее (3,55 миллиона).

Евросоюз не смог ввести эмбарго на российскую нефть в мае — шестой пакет санкций, включавший эту меру, был заблокирован. Наибольшее недовольство высказывает Венгрия, которой решение грозит большими экономическими потерями. Тем не менее, четвертый пакет санкций, утвержденный 15 марта, запрещает заключать сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью» в юрисдикции ЕС. Исключение сделано для транзакций, которые «строго необходимы» для обеспечения энергобезопасности ЕС. Ограничение вступило в силу 15 мая.

По данным, полученным Bloomberg, экспорт топлива в Азию с 14 по 20 мая сократился по сравнению с предыдущей неделей. Из западных портов страны четыре танкера направились в Индию, два — в Суэцкий канал, еще два — в бассейн Средиземного моря. При этом с 7 по 13 мая в Азию отправилось 14 судов.

Экспортные терминалы в России расположены в четырех регионах: на побережьях Балтийского и Черного моря, на Тихоокеанском побережье и в Арктике. Объем нефти марки Urals, отправленный с балтийских терминалов, с 14 по 20 мая упал на 313 тысяч баррелей в день (минус 17 процентов неделя к неделе). Снижение было частично компенсировано увеличением экспорта в новороссийском порту на Черном море, которое составило 119 тсыяч баррелей в день (плюс 20 процентов).

Экспорт из Мурманска, где перерабатывается добываемая в Аркитке нефть, также сократился на 28 000 баррелей в день (минус 11 процентов). Тем временем отгрузки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана восстановили примерно половину потерь предыдущей недели, увеличившись на 105 тысяч баррелей в день (плюс 13 процентов).