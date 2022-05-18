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Шестой пакет санкций против России заблокирован

Еврокомиссар Джентилони сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций заблокировали
Паоло Джентилони

Паоло Джентилони. Фото: Ronald Wittek / Reuters

Еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24 сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал он.

16 мая сообщалось, что главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на импорт российской нефти, который является одним из основных пунктов документа. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивал, что вопросы, требующие решения для принятия этого пакета, «носят чисто технический и экономический характер».

Озабоченность в связи с запретом на поставки нефти из России высказывали власти Венгрии. По их словам, страна понесет колоссальные убытки от такой меры. Глава венгерского МИД Петер Сийярто попросил страны ЕС оказать Будапешту финансовую помощь в размере 15-18 миллиардов евро. Если объединение пойдет на такой шаг, венгерские власти согласятся ввести эмбарго.

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Варвара Кошечкина
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