Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» на сцену

Сергей Шнуров объявил о возвращении группы «Ленинград» на сцену после трех лет перерыва

49-летний российский рок-музыкант Сергей Шнуров рассказал о возвращении группы «Ленинград» на сцену после трех лет перерыва. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Рок-музыкант объявил о концерте группы, который состоится 10 сентября в Лужниках вместе «с оркестром "Глобалис" и огромным количеством подпевающих девушек, в том числе из старого состава».

«Давненько не было угара для 60 тысяч зрителей. За два с лишним года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать», — сообщил певец.

По словам исполнителя, возвращение коллектива на сцену планируется как «единоразовое событие», а о том, что будет с группой дальше, музыкант еще не думал.

«Загадывать не буду. Чувствую, что сил и энергии мне хватит на один концерт, и я его планирую. Что будет дальше — не знаю», — заявил Сергей Шнуров.

По словам исполнителя, за время отсутствия творческой деятельности музыкального коллектива, он ждал, что кто-то из других российских исполнителей сможет повторить успех группы, однако этого не произошло.

«Я три года ждал, что кто-нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — объяснил возвращение «Ленинграда» лидер группы.

В марте 2019 года стало известно, что группа «Ленинград» прекращает концертную деятельность. Рассуждая о причинах роспуска коллектива, Шнуров пояснил, что он создавался для исполнения музыки эпохи застоя. В тот момент, подчеркнул музыкант, этот период закончился.

Ранее Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов.