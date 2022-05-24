В России назвали преследование Додона политической традицией

Сенатор Цеков назвал преследование Додона политической традицией

Преследование бывших руководителей Молдавии и Украины уже стало политической традицией, независимо от того пророссийские они, проевропейские или проукраинские. Так отреагировал на обыски у экс-президента Молдавии Игоря Додона член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Одни преследуют, другие защищают

«Приходит новый руководитель к власти, он начинает разбираться с прежним, и зачастую они обвиняют предыдущего в каких-то уголовных преступлениях, возбуждают дела, преследуют. У Додона может непростая быть ситуация, но надеюсь, он сможет доказать, что никаких нарушений в его деятельности на посту президента не было, хотя в стране, где органы правосудия находятся под контролем власти, это зачастую сделать непросто», — отметил он.

По словам сенатора, зачастую преследование бывших руководителей стран ничем не заканчивается, так как их берутся защищать западные страны. Если это представитель, который придерживается их идеологии, сотрудничал с ними, ему обеспечат покровительство, а если нет — будут всячески порицать и способствовать его заключению, считает Цеков.

Будущее Зеленского

Западные страны встанут на защиту нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, которому как минимум из-за преследования оппозиции, также грозит уголовное преследование, убежден политик. По мнению сенатора, российские и украинские структуры уже собирают доказательную базу против Зеленского.

«Такая политика на Западе. Я больше чем уверен, что на его защиту кинутся европейские страны, Штаты, Израиль — он же их, поэтому он может делать все что угодно», — заключил Цеков.

Преследование Додона

19 мая Генпрокуратара Молдавии возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На кадрах заснята встреча Додона с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Последний передал Додону пакет, в котором, судя по разговору, находилась крупная сумма денег.

24 мая глава пресс-службы генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпеек сообщила об обысках в доме экс-президента, которые проводит антикоррупционная прокуратура Молдавии совместно со Службой информации и безопасности. Одновременно с этим в ряде молдавских СМИ появилась информация о том, что бывший президент задержан на 72 часа, однако генпрокуратура Молдавии опровергла эти сообщения.