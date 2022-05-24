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Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что соответствующий режим начнет действовать со среды, 25 мая.

Орбан подчеркнул, что правительству необходимо «пространство для маневра» в случае необходимости быстрой реакции на возникающие вызовы.

После начала российской спецоперации чрезвычайное положение также ввели власти Литвы и Молдавии. В последней такой режим, по решению парламента, продлили на 60 дней.

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Варвара Кошечкина
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