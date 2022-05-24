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Эндокринолог назвала способ похудеть с помощью воды

Эндокринолог Зухра Павлова: правильный питьевой режим помогает бороться с жиром

Фото: Fernanda Latronico / Pexels

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о роли воды в похудении и назвала способ сбросить лишние килограммы с помощью нее. Правильный питьевой режим помогает бороться с жиром, написала она в своем Telegram-канале.

Ранее врач объясняла, что тем, кто хочет похудеть, необходимо спать не меньше семи часов, а засыпать не позднее 11 часов вечера. Теперь она назвал второй секрет для худеющих: нужно пить больше воды.

«Зачастую мои пациенты, быстро скинувшие первые лишние килограммы, стопорятся на каком-то весе. Начинаем разбираться и чаще всего находим нарушение водного режима», — пояснила эксперт.

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Павлова сослалась на исследование, в котором выяснили, что вода снижает потребление калорий у полных людей старше 55 лет. Врач посчитала, что вода может помочь и более молодым людям с лишним весом.

«Всего в 12-недельном эксперименте участвовали 48 человек 55-75 лет. Обе группы питались низкокалорийно, но первая перед каждым приемом пищи выпивала пол-литра воды, — поделилась она деталями. — Через три месяца оказалось, что первая группа сбросила в среднем на два килограмма больше второй».

В то же время эндокринолог отметила, что считает меру в половину литра экстремальной и преувеличенной. «Выпивая слишком много воды перед едой, мы разбавляем желудочный сок. Он быстро восстанавливается, но это все равно лишняя трата ресурсов. Поэтому я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня», — резюмировала эксперт.

Ранее Павлова рассказала, как не набрать вес после похудения. Она отметила, что для закрепления результата нужно придерживаться привычки меньше есть и больше двигаться.

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Вера Владзиевская
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