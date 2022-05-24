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Вирусолог назвал способ остановить вспышку оспы обезьян

Вирусолог Джонс заявил, что для борьбы с оспой обезьян нужна выборочная вакцинация

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Отслеживание контактов людей, заболевших оспой, в сочетании с карантином и выборочной вакцинацией способны остановить вспышку оспы обезьян. Такой способ борьбы с заболеванием назвал профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, нынешняя вспышка отличается от большинства предыдущих случаев тем, что вирус попал и распространяется в сообществе людей, которые тесно взаимодействуют друг с другом. «Нужно, чтобы члены этого сообщества осознали важность этой проблемы и предпринимали меры предосторожности», — заявил вирусолог.

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Ранее сообщалось о высокой доле представителей ЛГБТ-сообщества среди зараженных. По состоянию на 22 мая в мире насчитывалось 92 случая заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди симптомов оспы обезьян жар, сильная головная боль, боль в спине и мышцах, сильная слабость, сыпь, а также воспаленные лимфоузлы, которые отличают ее от многих других похожих заболеваний.

В тоже время в ВОЗ заявили, что не считают обязательной срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян за пределами Африки. Представитель организации Ричард Пибоди заявил, что распространение вируса можно сдержать, если выполнять ряд требований, заявил эксперт. Среди них — безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук.

Валентина Шварцман
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