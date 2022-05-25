Ким Чен Ын поручил разобраться с тайно бежавшими в Китай северокорейцами

Daily NK: Ким Чен Ын поручил наказать причастных к побегу пяти северокорейцев в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил тщательно разобраться в тайном бегстве пяти северокорейцев в Китай, а также сурово наказать причастных к инциденту. Об этом со ссылкой на источник пишет Daily NK.

По предварительным данным расследования, группа местных жителей уехала из деревни на острове Вихва. Считается, что они хорошо знали регион и водные пути благодаря контрабандной деятельности.

Таким образом, северокорейцы нарушили недавнее распоряжение властей о введении «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда» на фоне вспышки COVID-19 и общенациональных запретов на передвижение, обойдя, в частности, усиленные патрули около границ страны.

В настоящее время весь персонал контрольно-пропускных пунктов в районе, где произошел инцидент, заменен — в отношении сотрудников начаты расследования. Кроме того, в окрестностях проводится перепись населения.

В свою очередь, китайские органы безопасности поделились с Северной Кореей информацией о личности перебежчиков. Известно, что они не собираются ехать в Южную Корею или какую-либо другую страну — так что в КНР их могут расценить как нелегалов и вернуть на родину. В случае репатриации перебежчикам грозит высшая мера наказания.

В ноябре прошлого года жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он контрабандой завез на территорию республики южнокорейский сериал «Игра в кальмара», возглавивший международный топ стриминговой платформы Netflix.