В Латвии захотели выгнать поддерживающих спецоперацию русских

В Латвии захотели выгнать тех, кто считает себя русскими и поддерживает спецоперацию

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава потребовал выгнать из страны тех, кто считает себя русским и поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Домбрава, член правления и заместитель председателя партии «Национальное объединение — Все для Латвии!», назвал таких людей «частью общества, которую нельзя интегрировать».

«Это очень серьезная угроза безопасности для нашей страны, и нам срочно нужно с ней бороться», — сказал Янис Домбрава, имея в виду тех, чье мнение о спецоперации России на Украине отличается от западной точки зрения.

В преддверии Дня Победы жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов. 10 мая в Латвии тракторы собрали и вывезли на свалку цветы, возложенные к памятнику Освободителям. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила такие действия и назвала их вакханалией по отношению к советским памятникам.