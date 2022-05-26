В ДНР сообщили о прятавшихся на «Азовстали» бойцах ВСУ

Глава ДНР Пушилин сообщил, что на «Азовстали» найдены не сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Силы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили на заводе «Азовсталь» в Мариуполе группу украинских военных, которые решили спрятаться на территории предприятия в то время, как остальные сдавались в плен. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Глава ДНР не назвал точного числа найденных на заводе бойцов, но заявил, что их направили к месту временного содержания пленных. Он также отметил, что не знает точно, сколько еще боевиков может оставаться на территории «Азовстали».

Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная… Пока никто в этом не распишется Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин заверил, что расчистка территории предприятия продолжится, а все обнаруженные украинские военнослужащие будут задержаны и конвоированы.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, полная зачистка территории «Азовстали» может занять две-три недели. Он выразил уверенность, что все спрятавшиеся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут найдены.

Освобождение «Азовстали»

20 мая стало известно о полном освобождении территории завода «Азовсталь». По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, под контроль российских вооруженных сил также перешли подземные сооружения, в которых прятались украинские военные.

Всего, по данным Минобороны, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 бойцов батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, находившихся на «Азовстали». Среди пленных — командир полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослава Паламар (Калина), а также командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский под позывным «Волына».

Как рассказал основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский, сдаться украинских военных заставил не голод и жажда: в своем Telegram-канале он показал консервы и упаковки с водой, сваленные в кучу на территории завода. Боеприпасов, по его словам, у них также было достаточно.

Просто окружили, просто не оставили выбора Александр Ходаковский основатель батальона «Восток» сил ДНР

Судьба пленных

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пленных украинских военнослужащих ожидает международный трибунал, который планируется провести на территории республики. «Я считаю, что здесь трибунал неизбежен. Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена», — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что в первую очередь должен состояться мариупольский трибунал — над военнослужащими, покинувшими «Азовсталь». Это, отметил он, может произойти до конца лета.

В МИД России приветствуют такую инициативу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что «преступления не останутся безнаказанными».