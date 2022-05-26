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Япония и США провели совместные учения с участием истребителей

Япония и США провели совместные учения над Японским морем с участием истребителей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и военные США в среду, 25 мая, провели совместные учения с участием боевых самолетов над акваторией Японского моря. Об этом говорится в докладе Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии, сообщает ТАСС.

От японской стороны в маневрах были задействованы четыре истребителя F-15, от США — четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в «подтверждении способности немедленно реагировать [на угрозы], а также в укреплении японо-американского альянса».

По мнению агентства Kyodo, Токио и Вашингтон учениям направили «сдерживающий сигнал» Северной Корее, которая 25 мая осуществила очередной пуск баллистических ракет. Также Пхеньян провел испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Требование прозвучало в связи с недавними ракетными пусками КНДР.

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Марина Совина
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