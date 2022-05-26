Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение

Осужденному на два года мэру Томска Ивану Кляйну предъявили новое обвинение

Мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному на два года за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, предъявили новое обвинение. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили его адвокаты.

По их словам, чиновника обвинили в том, что он дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дороги, зная о том, что они выполнены с отклонениями от нормативов. Адвокаты считают, что после полутора лет проведения следственных действий Аушев, на показаниях которого строится новое обвинение, оговаривает Кляйна.

Также защитники отметили, что для предъявления обвинения отстраненного мэра доставили к следователю по особо важным делам из больницы, в которой он проходит курс химиотерапии.

30 декабря 2021 года Кляйну вынесли приговор, пока он не вступил в законную силу, его поместили под стражу, а затем из СИЗО перевели в больницу из-за состояния здоровья. Позже и прокуратура, и защита решили обжаловать решение суда. Дата рассмотрения апелляций до сих пор не назначена.

По данным следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кроме того, следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый эпизод — будучи мэром, Кляйн оставался акционером «Томского пива».

Суд арестовал Кляйна 14 ноября 2020 года. На время следствия его отстранили от должности.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы.