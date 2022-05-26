Макрон сравнил себя с богами Олимпа

Президент Франции Макрон на совете министров сравнил себя с богом огня Гефестом

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в процессе выступления на первом совете министров нового правительства вызвали неоднозначную реакцию граждан. На соответствующие комментарии в сети после публикации статьи Le Parisien обратило внимание издание Express.

По информации французской газеты, глава государства в ходе речи сравнил себя с богами Олимпа. «Меня часто называли Юпитером (соответствует Зевсу, отцу всех богов-олимпийцев — прим. "Ленты.ру"), но я стану Гефестом (бог огня, покровитель кузнечного ремесла — прим. "Ленты.ру"), я буду ковать», — заявил он.

Отмечается, что в 2016 году Макрон уже сравнивал себя с Юпитером перед первыми президентскими выборами. Спустя год газета Liberаtion выпустила номер, на обложке которого был изображен избранный глава государства в образе римского бога со снопом молний в руке.

После сравнения с Гефестом многие французы высмеяли слова президента. «Предложение, которое больше говорит о разложении наших институтов, чем о душевном состоянии его предполагаемого автора», — высказался экономист Максим Сбайхи. «Если вам интересно, как поживает эго Макрона, то оно катится. Отныне он считает себя не Юпитером, а Гефестом, богом огня и вулканов», — написал политик Франсуа Малауссена. «Кроме того, Юпитер — это римляне, а Гефест — греки, но не будем же мы просить его культурно развиваться», — добавил журналист Алвес Саймон.

25 мая французский телеведущий и открытый гей Матье Галле, который, по слухам, был тайным любовником Макрона, впервые высказался о его «романе» с французским лидером. Он уверен, что выдумки о президенте были частью кампании по его дискредитации еще во время его первого срока.