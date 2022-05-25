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Предполагаемый любовник Макрона впервые высказался о слухах

Предполагаемый любовник президента Макрона назвал слухи об их романе отвратительными

Фото: ТАСС / Globallookpress.com

Французский телеведущий и открытый гей Матье Галле, который, по слухам, был тайным любовником президента Пятой республики Эммануэля Макрона, впервые высказался о его «романе» с французским лидером. Его цитирует The Times.

Предполагаемый возлюбленный Макрона назвал слухи об их связи отвратительными. Он уверен, что выдумки о президенте были частью кампании по его дискредитации еще во время его первого срока. По мнению Галле, слухи являлись не только проявлением гомофобии, но также и мизогинии (неприязнь по отношению к женщинам), так как считается, что нормальный гетеросексуальный мужчина не станет встречаться с женщиной, которая старше его более чем на 20 лет (разница в возрасте между Макроном и его супругой Брижит составляет 25 лет — прим. «Ленты.ру»).

Слухи о романе Макрона и Галле начали распространяться в 2016 году, когда Макрон занимал пост министра экономики Франции. Макрон к этому времени состоял почти 10 лет в браке с Брижит, а Галле встречался с 20-летним студентом. Галле был председателем государственной телерадиокомпании Radio France. Однако он потерял работу вскоре после избрания Макрона президентом в 2016 после того, как было установлено, что журналист нарушил закон о госзакупках.

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Скандал с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу коснулся и супруги Макрона Брижит — сторонники ультраправых политических сил заподозрили ее в смене пола еще в 2021 году. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. В феврале жена французского лидера подала иск в отношении двух женщин, распространявших подобные слухи.

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Варвара Кошечкина
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